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05 Temmuz 2018 14:14

Osman İsot MTAL’’nin yaz stajı başladı

Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (MTAL) iş garantili protokol kapsamında yapılan staj eğitiminin üçüncü grubu iş başı yaptı.

Osman İsot MTAL’’nin yaz stajı başladı

05 Temmuz 2018 14:14


Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İsotlar Grup arasında 2016 yılında imzalanan Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında, Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencilerinden ara sınıflarda eğitim gören toplam 20 öğrencinin staj eğitimi başladı.


Staj ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Nevzat Avşar, “Okulumuz Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İsotlar Grup arasında imzalanan Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında 10. ve 11. Sınıf düzeyinde öğrencilerimizin yararlandığı staj eğitimin bölgemizde ve ilimizde örnek bir uygulamadır. Bölgemiz iş olanakları düşünüldüğünde, mezun olduklarında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren İsotlar Grup bünyesinde istihdam edilecek olması ayrıca önem arz etmektedir. Sekiz haftalık eğitim süresince 20 öğrenci staj yapacak olup Bakanlığımız tahsisi doğrultusunda Şehit İdari Ataşe Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi erkek öğrenci pansiyonunda konaklayacak" diye konuştu.




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