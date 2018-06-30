Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 16:53

ÖSYM Kahta’da ilk kez YKS yaptı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk kez yapıldı.

ÖSYM Kahta’da ilk kez YKS yaptı

30 Haziran 2018 16:53


Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından Kahta ilçesinin ÖSYM sınav merkezi statüsüne kavuşmasının ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk kez yapıldı.


30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS, 22 okulda ki 300 sınav salonunda gerçekleştiriliyor. Kahta ilçesinde ilk defa ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavda 300 sınav salonunda yaklaşık bin personel görev alıyor.


Kahta Meslek Yüksekokulu Müdürü ve ÖSYM Kahta Sınav Koordinatörü Doç. Dr. İlkan Ali Olgunoğlu daha önceki sınav koordinasyon toplantısında , “İlçemizde ilk defa uygulanacak olan YKS’ye Kahta, Samsat, Gerger ve Sincik gibi ilçelerden yaklaşık 5 bin öğrenci, ilçe merkezinde bulunan 22 okulda sınava katılacak” şeklinde açıklamada bulunmuştu.


Aileler ve öğrenciler, Kahta’nın ÖSYM sınav merkezi haline getirilmesinde emeği olan Ahmet Aydın’a teşekkür ederek, il merkezine gitmek zorunda olmadıklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç