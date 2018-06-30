ÖSYM Kahta’da ilk kez YKS yaptı

Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından Kahta ilçesinin ÖSYM sınav merkezi statüsüne kavuşmasının ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk kez yapıldı.

30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS, 22 okulda ki 300 sınav salonunda gerçekleştiriliyor. Kahta ilçesinde ilk defa ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavda 300 sınav salonunda yaklaşık bin personel görev alıyor.

Kahta Meslek Yüksekokulu Müdürü ve ÖSYM Kahta Sınav Koordinatörü Doç. Dr. İlkan Ali Olgunoğlu daha önceki sınav koordinasyon toplantısında , “İlçemizde ilk defa uygulanacak olan YKS’ye Kahta, Samsat, Gerger ve Sincik gibi ilçelerden yaklaşık 5 bin öğrenci, ilçe merkezinde bulunan 22 okulda sınava katılacak” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Aileler ve öğrenciler, Kahta’nın ÖSYM sınav merkezi haline getirilmesinde emeği olan Ahmet Aydın’a teşekkür ederek, il merkezine gitmek zorunda olmadıklarını söyledi.