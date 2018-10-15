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Oto yıkamalarda araç yoğunluğu yaşandı

Adıyaman’da sabaha karşı toz bulutlarının yağmurla birleşmesi sonucunda kente yağan çamurdan dolayı araç yoğunluğu yaşandı.

Adıyaman'da sabaha karşı toz bulutlarının yağmurla birleşmesi sonucunda kente yağan çamurdan dolayı araç yoğunluğu yaşandı.


Toz bulutunun yağmur ile birleşmesiyle oluşan çamur, araçların üzerini kapladı. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan sürücüler, araçlarının çamurla kaplı olduğunu görünce oto yıkamacılara adeta akın etti.


Oto yıkamacılar yağan çamurdan dolayı gün boyu işlerinde yoğunluk yaşandığını vurguladılar.

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