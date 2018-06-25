Otobüstü uyuşturucu madde ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışma neticesinde Adıyaman Gölbaşı karayolunda gece saat 00. 20’de durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüste yapılan aramada 20 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Polis ekipleri, otobüse uyuşturucu maddeyi veren F.Ç. isimli şahıs Mersin’de yakalandı. Olayla ilgi Kahta ilçesinde 2 adreste yapılan aramada toprağa gömülü 2 kilogram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan F.C isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.