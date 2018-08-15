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15 Ağustos 2018 10:20

Otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

15 Ağustos 2018 10:20


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Mehmet Onur Karaca idaresindeki 44 NP 815 plakalı otomobil, Çatal Ağaç köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girip ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Onur Karaca ile otomobilde bulunan Doğukan Karaköse ve Enes Özer yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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