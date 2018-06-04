Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 14:54

Otomobil arpa yüklü römorkun altına girdi: 1 Yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin arpa yüklü traktörün römorkunun altına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil arpa yüklü römorkun altına girdi: 1 Yaralı

04 Haziran 2018 14:54


Edinilen bilgiye göre, Kadir Özhan İdaresindeki 02 KK 130 plakalı otomobil, Ali Karakeçi idaresindeki 02 AD 620 plakalı traktörün arkasına bağlı olan arpa yüklü römorkun altına girdi. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Kadir Özhan ile otomobilde bulunan Halil Özhan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    38°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    38°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç