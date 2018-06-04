Otomobil arpa yüklü römorkun altına girdi: 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kadir Özhan İdaresindeki 02 KK 130 plakalı otomobil, Ali Karakeçi idaresindeki 02 AD 620 plakalı traktörün arkasına bağlı olan arpa yüklü römorkun altına girdi. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Kadir Özhan ile otomobilde bulunan Halil Özhan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.