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24 Ağustos 2018 15:17

Otomobil ata çarptı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aniden yola çıkan at otomobilin çarpması sonucu telef olurken otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Otomobil ata çarptı: 3 yaralı

24 Ağustos 2018 15:17


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinden Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesine gitmekte olan M.K., idaresindeki 27 JB 906 plakalı otomobilin önüne Belören Beldesi yakınlarında sahipsiz bir at çıktı. Aniden yola çıkan at otomobilin çarpması sonucu olay yerinde telef olurken otomobil sürücüsü M.K., ile otomobilde bulunan S.K., ve B.K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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