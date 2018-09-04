Otomobil bağa girdi: 2 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Avçin idaresindeki 02 FC 058 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu 5.kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir bağa girdi. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Selahattin Avçin ile otomobilde bulunan Mehmet Avçin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.