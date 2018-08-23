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23 Ağustos 2018 11:58

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

23 Ağustos 2018 11:58


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Macide Hakyol Uçar idaresindeki 44 BM 744 plakalı otomobil, Erkenek Tüneli girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Macide Hakyol Uçar, Hüseyin Uçar, Mehmet Akif Uçar ve Beril Nisa Uçar ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ciddi olan Beril Nisa Uçar (1) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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