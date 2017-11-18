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18 Kasım 2017 16:46

Otomobil çukura düştü

Adıyaman’da elektrik dağıtım şirketi Akedaş tarafından açılan çukura düşen otomobil vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Otomobil çukura düştü

18 Kasım 2017 16:46


Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde enerji nakil hatlarını yeraltına çeken elektrik dağıtım şirketi Akedaş, açılan çukuru kapatmayınca otomobil çukura düştü. Adliye binası yanında ki Karayolları lojmanlarının bulunduğu kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsü öğrenilemeyen 02 HS 722 plakalı otomobilin lastiği çukura düştü. Çukura düşen otomobil çevredeki vatandaşların yardımı ile çukurdan kurtarıldı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Çukurun bulunduğu yerde kabloların gelişi güzel bırakıldığı görüldü.


Vatandaşlar firmaya tepki gösterirken, vatandaşın canı ve malını tehlikeye düşürecek olan bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için yetkililerin daha duyarlı olmasını istedi.




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