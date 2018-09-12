Otomobil dereye yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Furkan Akdulum idaresindeki 02 HA 758 plakalı otomobil, Alitaşı Mahallesi İmam Azam Camisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Çırçır Deresine yuvarlandı. Yuvarlanan otomobil burada bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Furkan Akdulum yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.