Otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Afşin idaresindeki 53 AAF 786 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Besni-Gaziantep Karayolunda devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Muhammed Afşin olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Bilal, Nurullah ve Sedat Işık yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Afşin'in cenazesi Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.