Otomobil devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Besni İstikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Kadir Doğan idaresindeki 02 KP 950 plakalı otomobil, Kurugöl Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören köylüler durumu hemen 112’ye bildirdi. Kazada sürücü Kadir Doğan ile araç içerisinde bulunan Cemile Yavuz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.