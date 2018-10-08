Otomobil diğer otomobilin üzerine çıktı, sürücü sıkıştı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Bir otomobil diğer otomobilin üzerine çıktı, sürücülerden biri otomobilde sıkıştı.

Kaza, Adıyaman merkez Yenimahalle 26118 nolu sokakta meydana geldi. Abuzer Polataş yönetimindeki 02 HF 123 plakalı otomobil ile Mehmet Emin Karaca yönetimindeki 02 LD 712 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 02 HF 123 plakalı otomobil diğer otomobilin üzerine çıktı. Kazada yaralanan Abuzer Polattaş otomobilde sıkıştı. Bunun üzerine kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de çağrıldı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü diğer otomobilin üzerine çıkarak kurtardı. Yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.