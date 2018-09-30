Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı-Kahramanmaraş Karayolu 27. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Mustafa Atalay idaresindeki 46 PD 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı ilçesi Haydarlı köyü yakınlarında yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.

Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Leyla Atalay (34), olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Mustafa Atalay, otomobilde bulunan Elif Beyza Atalay (11) ve Burak Can Atalay (10) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin adından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Elif Beyza Atalay (11), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Leyla ve Elif Beyza Atalay'ın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.