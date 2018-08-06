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06 Ağustos 2018 12:42

Otomobil fiyatına kurbanlık

Adıyaman’da, 19 bin TL fiyatıyla satışa sunulan kurbanlık dana, 17 bin 500 TL ile alıcısını buldu.

Otomobil fiyatına kurbanlık

06 Ağustos 2018 12:42


Adıyaman Hayvan Pazarında satışa çıkarılan 900 kilogram ağırlığındaki 19 bin TL değerindeki Yaman isimli boğa, 17 bin 500 TL fiyatıyla Celal isimli bir vatandaşa satıldı.


Devasa cüsseleri ile görenleri şaşırtan boğalar, ikinci el otomobil fiyatına satışa sunuluyor. Ağırlığı kadar fiyatıyla da dikkat çeken kurbanlıkları zengin iş adamları ve durumu iyi olan vatandaşlar tercih ediyor.


İkinci el otomobil fiyatına kurbanlık satışlarının olduğunu söyleyen Aziz Bozkurt, “Şu anda normal fiyatlar. Geçen seneye göre fazla bir miktar yok arada. Arada en fazla 200-300 TL oynama var. Yaman isimli hayvanımız 19 Bin TL idi ve bunu 17 bin 500 TL’ye sattık. Yaman, 3 yaşında simental cinsi” diye konuştu.




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