Otomobil ile beton mikseri çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Alan idaresindeki 46 NE 654 plakalı beton mikseri ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAB 423 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerin de ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili çalışmalarda bulunurken 112 sağlık ekipleri ise kazada yaralı olmamasından dolayı geri döndü.

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.