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04 Ocak 2017 16:37

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

04 Ocak 2017 16:37

Adıyaman’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 FF 494 plakalı otomobil ile elektrikli bisiklet Bahçelievler Mahallesi Fatih İlköğretim Okulu yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklette bulunan Zeliha Erbaş ile Eren Erbaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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