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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Suriyeli Ahmet Fadıl idaresindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 LC 612 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ahmet Fadıl ile elektrikli bisiklette bulunan Hüseyin Fadıl yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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