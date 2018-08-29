Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Adıyaman’ın Besni ilçesine gitmekte olan Hüseyin Baydemir idaresindeki 27 PT 489 plakalı otomobil, Besni ilçe merkezinden gelerek Kartal kavşağından dönüş yapmak isteyen Şükrü Erdoğan idaresindeki 07 FSD 51 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Hüseyin Baydemir ile otomobilde bulunan Yasemin Baydemir, Nejla Baydemir, Asya Baydemir, Hatice Canpolat ve Derya Ata yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinde toplanan vatandaşlar Kartal kavşağında sık sık kaza yaşandığını iddia ederek, önlem alınmasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.