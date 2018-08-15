Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 17:00

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 Yaralı

15 Ağustos 2018 17:00


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman istikametine giden Mustafa Bulut idaresindeki 02 EB 933 plakalı otomobil ile Malatya istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Kenan Ezer idaresindeki 27 FB 965 plakalı minibüs Belören Beldesi yol ayrımında çarpıştı.


Kazada sürücüler Mustafa Bulut, Kenan Ezer ile otomobillerde bulunan Osman Bulut ve Makbule Bulut yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç