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24 Ağustos 2018 14:32

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman Karayolu üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

24 Ağustos 2018 14:32


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Murat A. idaresindeki 02 AY 881 plakalı otomobil, yoldaki mucur nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda zikzaklar çizmeye başlayan otomobil aynı istikamette seyir eden Hikmet D. idaresindeki 02 EB 113 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Hikmet Deneç yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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