Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Murat A. idaresindeki 02 AY 881 plakalı otomobil, yoldaki mucur nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda zikzaklar çizmeye başlayan otomobil aynı istikamette seyir eden Hikmet D. idaresindeki 02 EB 113 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Hikmet Deneç yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.