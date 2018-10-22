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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Fahri Öztürk yönetimindeki 02 DB 351 plakalı otomobil ile İsmet Özatlar yönetimindeki 02 KT 995 Plakalı motosiklet Kahta Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İsmet Özatlar yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmet Özatlar Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Özatlar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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