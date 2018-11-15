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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kasım Çalışkan idaresindeki 02 HV 552 plakalı motosiklet ile Gökhan Yıldız idaresindeki 02 BB 881 plakalı otomobil Adıyaman Lisesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Kasım Çalışkan yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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