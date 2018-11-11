Otomobil kaldırıma çıktı: 1'i bebek 4 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırıma çıkıp iş yeri saçak direğine çarpması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Murat Güleç idaresindeki 02 BK 006 plakalı otomobil Müftülük Caddesi Körler Derneği yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Bu esnada kaldırımda yürüyen Murat Tuncan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Tuncan'a çarpan otomobil daha sonra bir iş yeri saçaklarını taşıyan demir direğe çarparak durabildi. Yaşanan kazada kaldırımda yürüyen Murat Tuncan ile otomobilde bulunan Murat Güleç, Fatma Gülec ve henüz adı konulmamış bir bebek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaşanan kaza anı iş yeri kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.