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Otomobil kayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ali Yoldaş yönetimindeki 02 AY 788 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Adıyaman-Çelikhan Karayolu Palanlı köyü yakınlarında kayaya çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Ali Yoldaş ile otomobilde bulunan Mehmet Yoldaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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