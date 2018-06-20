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20 Haziran 2018 13:42

Otomobil mucurlu yolda takla attı: 5 yaralı

Adıyaman’da otomobilin mucurlu yolda kontrolden çıkarak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobil mucurlu yolda takla attı: 5 yaralı

20 Haziran 2018 13:42


Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 ZU 278 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Atakent köyü yakınlarında mucurlu yolda kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Furkan, Yasemin, Murat, Buse ve Remziye Enmek yaralandı. Yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Özel Park Hospital ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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