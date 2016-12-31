Adıyaman’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Fetah Demirbay yönetimindeki 35 HFN 30 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağında yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü Fetah Demirbay ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.