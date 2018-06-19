Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, N.N., idaresindeki 31 ST 080 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Otogar Kavşağında, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir başka otomobil tarafından sıkıştırıldı. Bayan sürücüsünün kullandığı otomobil sıkıştırılması nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Meydana gelen kaza otomobil içerisinde bulunan F.Z.N., (8) yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi edilen F.Z.N’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.