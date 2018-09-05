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05 Eylül 2018 11:59

Otomobil reklam direğine çarptı: 4 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin reklam direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil reklam direğine çarptı: 4 yaralı

05 Eylül 2018 11:59


Edinilen bilgilere göre, Ömer Ekici idaresindeki 02 AL 817 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi TOKİ yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ömer Ekici ile otomobilde bulunan Hüseyin Ekici, Fatma Ekici ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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