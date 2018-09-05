Otomobil reklam direğine çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ömer Ekici idaresindeki 02 AL 817 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi TOKİ yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ömer Ekici ile otomobilde bulunan Hüseyin Ekici, Fatma Ekici ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.