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30 Temmuz 2018 15:42

Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

30 Temmuz 2018 15:42


Kaza, Gerger ilçesine bağlı Gürgenli köyü civarında meydana geldi. Ahmet Turgut (61) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sürücü Ahmet Turgut (61) ile yolcular Hüseyin Cintosun (57), Turan Cintosun (42) ve Murat Cingöz (44) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınana yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Turgut, yapılanan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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