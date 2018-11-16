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Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde şarampole uçan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde şarampole uçan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Ahmet Kara idaresindeki 46 HU 617 plakalı otomobil sürücüsü Belören Beldesi yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.


Kazada otomobilde bulunan sürücü Ahmet Kara, Berrin Nur Karatutlu, Nevin Karatutlu ve Neziha Nermin Karatutlu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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