Otomobil şarampole yuvarlandı : 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 FL 277 plakalı otomobil Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Çadırkent mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince tedavi edilmek istenilen sürücü, her hangi bir şeyinin olmadığını tedavi olmak istemediğini belirtmesi üzerine sağlık ekipleri geri döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.