Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Çelikhan istikametine gitmekte olan Yakup Kaya idaresindeki 34 LG 7262 plakalı otomobil, Palanlı Mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Yakup Yaka yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.