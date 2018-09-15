İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Özkan Çürük idaresindeki 41 RK 800 plakalı otomobil Adıyaman Gölbaşı karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Kazada otomobil sürücü Özkan Çürük ve Yağız Çürük yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.