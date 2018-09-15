Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Özkan Çürük idaresindeki 41 RK 800 plakalı otomobil Adıyaman Gölbaşı karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücü Özkan Çürük ve Yağız Çürük yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.