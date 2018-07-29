Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 58 NZ 970 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Nilüfer, Yasemin ve Necla Kartal yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazanın olduğu bölgede 29 Mayıs 2018 tarihinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kardeş, 5 Ocak 2018 tarihinde nişan törenine giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişi de yaralanmıştı. Aynı zamanda yaşanan ölümlü ve yaralamalı kazalar sonrasında vatandaşlar duruma tepki göstererek yola bariyer istemişti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.