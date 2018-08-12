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12 Ağustos 2018 13:32

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 Yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 Yaralı

12 Ağustos 2018 13:32


Edinilen bilgilere göre, İsmail Özpolat idaresindeki 63 K 1324 plakalı otomobil, Türkiye Petrolleri Mahallesi üst kısmında bulunan Türmüz Tepe mevkinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü İsmail Özpolat ile otomobilde bulunan Elvan ve Sakine Özpolat yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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