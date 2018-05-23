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23 Mayıs 2018 09:48

Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

23 Mayıs 2018 09:48


Edinilen bilgiye göre, Necip Kaplan yönetimindeki 02 J 2052 plakalı otomobil, Adıyaman’ın Besni ilçesi Sofra bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar sürücü Necip Kaplan, Hatice Kaplan, nilüfer Kaplan ve İpek Erdoğan’ı Besni Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kazada otomobilde büyük maddi hasar meydana gelirken, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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