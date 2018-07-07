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07 Temmuz 2018 18:49

Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

07 Temmuz 2018 18:49


Edinilen bilgiye göre, Mehmet A., idaresindeki 33 NSN 13 plakalı otomobil Altınşehir Mahallesi Hacı Halil köyü yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet A. ile otomobilde bulunan Mehmet Ö., Zeynep Ö. ve Ahmet Ö., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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