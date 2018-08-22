Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Karadut köyü yakınlarında Deniz Konuksever yönetimindeki 49 F 0231 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Deniz Konuksever (29) ile otomobilde bulunan Aysun Konuksever (21), A.K. (3) ve H.K. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.