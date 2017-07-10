Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 10:14

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

10 Temmuz 2017 10:14


Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çetinçakmak yönetimindeki 06 RCS 67 plakalı otomobil, Kahta- Siverek karayolu Narince köyü civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada sürücü Ramazan Çetinçakmak ve araçta bulunan Ayşeyan Sağlık, Yusuf Sağlık, Çiğdem Özer ve Hafize Çetinçakmak yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:36
  • Akşam :19:59
  • Yatsı :21:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!