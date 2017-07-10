Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çetinçakmak yönetimindeki 06 RCS 67 plakalı otomobil, Kahta- Siverek karayolu Narince köyü civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada sürücü Ramazan Çetinçakmak ve araçta bulunan Ayşeyan Sağlık, Yusuf Sağlık, Çiğdem Özer ve Hafize Çetinçakmak yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.