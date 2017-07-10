Otomobil şarampole yuvarlandı

Kaza, Adıyaman merkez Eski Samsat yolu Sitilce Mevkiinde meydana geldi. Mehmet Yakaryılmaz yönetimindeki 06 ST 224 plaka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobil sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Kazaya karışan otomobildeki LPG tankından gaz sızdırma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri gerekli önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.