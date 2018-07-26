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26 Temmuz 2018 15:06

Otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

26 Temmuz 2018 15:06


Edinilen bilgilere göre, Mahmut E. (18), idaresindeki 02 HT 344 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Besni ilçesi Beşyol köyü yakınlarında takla attı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Sıdıka Karlıdağ (30) olay yerinde hayatını kaybederken, K.E. (9), F.K. (2), ve otomobil sürücüsü Mahmut E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesine, daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2 yaşındaki F.K. yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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