Otomobil takla attı: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Altundağ yönetimindeki 02 AB 789 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelirken Aşağı Çöplü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mehmet Altundağ, Murat Altundağ ve Soner Bayrak yaralandı. Yaralılardan Murat Altundağ (20) ile Soner Bayrak (26) Besni Devlet Hastanesine, Mehmet Altundağ Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Murat Altundağ (20) ve Soner Bayrak (26) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.