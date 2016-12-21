Otomobil takla attı: 3 Yaralı

Adıyaman Kahta Karayolu Ziyaret Köprüsünde takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Dolaş yönetimindeki 02 HL 876 plakalı otomobil Ziyaret Köprüsü rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüde takla atarak ters döndü. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Mehmet Dolaş ile Hacı Dolaş ve Ayşe Dolaş yaralandı. Yaralılar ters dönen araçtan çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.