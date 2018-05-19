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19 Mayıs 2018 19:08

Otomobil takla attı: 4 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı Malatya karayolu 22.

Otomobil takla attı: 4 Yaralı

19 Mayıs 2018 19:08

kilometresinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Naim Koreli idaresindeki 23 LE 017 plakalı otomobil Gölbaşı ilçesinde 22 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


Kazada otomobilde bulunan sürücü Naim Koreli ile Zülfü Turan, Mehmet Çakmak ve Mehmet Hıdır Özdemir yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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