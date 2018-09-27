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Otomobil takla attı: 6 yaralı

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Burunçayır köyü yakınlarında otomobilin takla atması sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Burunçayır köyü yakınlarında otomobilin takla atması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'dan Gölbaşı istikametine gitmekte olan Abuzer Aslan yönetimindeki 02 KT 667 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Abuzer Aslan, Osman Aslan, Aysel Aslan ile B.A.A., M.S.A. ve B.A. isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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