Otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu: 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, M.Ç., idaresindeki 34 ZU 9910 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.Ç., ile otomobilde bulunan Ç.Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tarlaya uçan otomobil ise olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.