Otomobil tamponuna gizlen kaçak sigara ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kuyulu-Durak yol ayrımındaki yol emniyet ve kontrol uygulama noktasında jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçan 27 TT 211 plakalı otomobil takip sonucu Akdere köyü yolunda yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada otomobilin kaportasına gizlenmiş vaziyette çeşitli markalarda 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü B.B. gözaltına alınırken, otomobil trafikten men edildi. Şahsa 30 bin 800 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.