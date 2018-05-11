Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 08:24

Otomobil tamponuna gizlen kaçak sigara ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma ekipleri durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, otomobilin tamponuna gizlenmiş vaziyette 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Otomobil tamponuna gizlen kaçak sigara ele geçirdi

11 Mayıs 2018 08:24


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kuyulu-Durak yol ayrımındaki yol emniyet ve kontrol uygulama noktasında jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçan 27 TT 211 plakalı otomobil takip sonucu Akdere köyü yolunda yakalandı.


Otomobilde yapılan aramada otomobilin kaportasına gizlenmiş vaziyette çeşitli markalarda 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Otomobil sürücüsü B.B. gözaltına alınırken, otomobil trafikten men edildi. Şahsa 30 bin 800 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
21
°
C
  • Cuma
    21°C
  • Cumartesi
    21°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç