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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı-Malatya karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı-Malatya karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Zekeriya Ayrılmış idaresindeki 46 VE 851 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı- Malatya Karayolunun 22.kilometresinde uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Zekeriya Ayrılmış yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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